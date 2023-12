Iveco inclusa in indici Dow Jones Sustainability World ed Europe

Iveco Group

(Teleborsa) -è stato. Questo risultato si basa sulle prestazioni di Iveco Group rispetto ai rischi, alle opportunità e agli impatti Ambientali, Sociali e di Governance (ESG), e alla relativa gestione di ciascuno di essi.Classificato tra i leader globali della sostenibilità, Iveco Group è una delle sole 13 aziende su 89 valutate dela essere stata inclusa nel nuovo DJSI World Index. Inoltre, nell'indice annuale DJSI Europe, Iveco Group è una delle 6 aziende ammesse su 33 valutate."È motivo di orgoglio che Iveco Group sia stata selezionata per essere inclusa nei prestigiosi Dow Jones Sustainability Indices dopo il nostro primo anno come azienda indipendente - ha commentato il- Questo riconoscimento riflette il nostro chiaro impegno verso pratiche commerciali etiche e la nostra determinazione a essere leader nel settore integrando le pratiche ESG in ogni aspetto della nostra attività. Lae del nostro successo a lungo termine e continueremo a dare il massimo per raggiungere l'eccellenza in questo campo mentre promuoviamo una società più sostenibile".