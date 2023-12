Lemon Sistemi verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 27 dicembre, con il debutto nei giorni successivi. Banca Finnat Euramerica è Euronext Growth Advisor (EGA).Lemon Sistemi si occupa di, nonché della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, rivolgendosi a clienti retail (B2C) e società medio/piccole industriali e commerciali (B2B), prevalentemente in Sicilia.Ilconsolidato al 31 dicembre 2022 si attesta a 11,9 milioni di euro. Attualmente sta completando un impianto fotovoltaico da 3,2 MWp in Piemonte a Settimo Torinese (TO) grazie ad una commessa acquisita nel primo semestre 2023. Il valore della produzione consolidato al 30 giugno 2023 risulta pari a 6,4 milioni di euro.Ilattualmente in carica è composto da tre membri, che sono: Maria Laura Spagnolo (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società), Martina Vitale (Consigliere) e Salvatore Bommarito (Consigliere). Il 19 dicembre 2023 si terrà l'assemblea che provvederà alla nomina del nuovo CdA, che sarà in carica dalla data di ammissione e fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.Prima dell'ammissione glisono: Danilo Palazzolo al 58%, Maria Laura Spagnolo al 7,40%, Vincenzo Palazzolo al 5,66%, Salvatore Spagnolo al 5,66%, Pietro Spagnolo al 5,66%, Giorgio Mirabella al 5,66%, Eloisa Palazzolo al 5%, Salvatore Bommarito al 3,48%, Enrico Rizzo al 3,48%.