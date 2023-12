Miglioramento offerta formativa 2023/24 per oltre un milione di docenti e Ata. Anief "servono nuove risorse in vista del Ccnl 2019/2021"

(Teleborsa) - Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoscritto con i sindacati le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie relative al "Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa"(FMOF) dell’anno scolastico 2023/2024 destinato a retribuire le attività aggiuntive e le indennità al personale scolastico, quindi docenti, personale educativo ed Ata. Durante l’incontro tra Ministero e sindacati per la sottoscrizione definitiva dellee alla distribuzione delle economie dell’a.s. 2017/18, sono state decretate anche le tempistiche, dopo che nell’incontro precedente, svoltosi l’8 settembre scorso, era stata definita l’ipotesi di CCNI sui criteri di ripartizione alle scuole.Le risorse complessivamente a disposizione risultano le medesime dell’anno scorso, ovvero 800.860.000 euro, così come sono stati confermati anche i criteri di riparto alle scuole. Le economie del 2017/2018 saranno invece attribuite alle scuole entro il prossimo maggio. Arriveranno a breve agli istituti i fondi per la continuità didattica e per le piccole isole, di cui il sindacato Anief ha chiesto conto. Da gennaio invece ripartiranno al Ministero gli incontri per contrattare la distribuzione delle risorse legate al piano Agenda Sud.Stamanipresente con una delegazione formata dalle professoresse e segretarie nazionali, oltre che daAnief Condir, ha ribadito la necessità di reperire ulteriori risorse per far fronte agli effetti della firma del nuovo CCNL che prevede una maggiorazione delle quote orario e la retribuzione della formazione a valere sulle risorse del MOF. Tante sono le scuole che non stanno concludendo la contrattazione in attesa della firma definitiva del contratto 2019/2021 perciò è necessario un aggiornamento in vista della sottoscrizione definitiva del contratto.