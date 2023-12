Mutui: 200mila famiglie rischiano di non poter pagare rate

(Teleborsa) - Dopo icresce anche l'allarme per lacontratti dalle famiglie per l'acquisto di casa, anche in vista del vicinoil 14 dicembre. Comune la speranza che non vi siano nuovi rialzi e che l'Istituto di Francoforte dia qualche segnale di allentamento della politica monetaria.Un'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, infatti, ha messo in luce come, proprio a causa dell’aumento dei tassi,italiane con un mutuo a tasso variabilenell’ultimo anno. Il dato va letto alla luce degli aumenti che hanno colpito i mutui variabili; considerando un finanziamento medio di 126mila euro a 25 anni, da gennaio 2022 ad oggi le, con un aggravio complessivo diLe prossimeper migliaia di famiglie poiché laulteriormente; sempre secondo l’indagine, tra chi ha un mutuo a tasso variabile, quasi 1 su 2 ha dichiarato che potrebbe avere seri problemi con i pagamenti se le rate rimarranno a lungo su questi livelli. Addirittura,Molte famiglie hanno comunque messo in atto: il 21% ha dichiarato di avecon la propria banca, mentre poco meno del 7% ha optato per una. Non manca chi, per alleggerire il peso delle rate, ha deciso di e6,4%) e chi, invece, hadel finanziamento (4%). Non tutti però, sono riusciti a trovare una soluzione; il 27,9% dei mutuatari con un finanziamento variabile ha dichiarato di aver provato a rinegoziare le condizioni con la propria banca ma di non esserci riuscito, mentre quasi 1 su 4 (24,3%) ha provato a surrogare il mutuo senza successo.