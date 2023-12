Newlat Food in fase avanzata di negoziazione per acquisto Princes

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha confermato la suaper la vendita dello storico. Lo si legge in una nota del gruppo, dopo gli articoli pubblicati nei giorni scorsi sulla stampa inglese e italiana."La società conferma, inoltre, che la trattativa si trova oggi- viene precisato - Il presidente Angelo Mastrolia e tutto il management sono impegnati nel cercare di cogliere una grande opportunità strategica in grado di creare valore per tutti gli stakeholder del gruppo".Venerdì scorso Sky News ha scritto che(società di private equity britannica) esono iin corsa nel processo di vendita di Princes, che va avanti da mesi.Princes è, con ricavi prossimi a 1,5 miliardi di sterline nell'esercizio terminato alla fine di marzo 2022.Secondo il Corriere della Sera, ilsi aggirerebbe attorno ae il gruppo italiano avrebbe già ottenuto la disponibilità al finanziamento da banche internazionali. Se l'operazione andasse in porto, nascerebbe un gruppo a guida italiana con 3 miliardi di fatturato e circa 9 mila dipendenti.