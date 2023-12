Oracle crolla dopo la trimestrale

Oracle

S&P 100

principale fornitore di software aziendale

S&P 100

Oracle

(Teleborsa) - Forte ribasso perche tratta in perdita dell'11,19% sui valori precedenti, dopo che il fatturato dell’azienda di software ha deluso le aspettative.Oralche ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio 2024 (chiuso lo scorso 30 novembre), conin crescita da 1,74 miliardi di dollari, pari a 63 centesimi per azione, a 2,50 miliardi, e 89 centesimi. Su base rettificata l'si è attestato a 1,34 dollari, contro gli 1,33 dollari stimati dagli analisti. Isono saliti da 12,28 a 12,94 miliardi di dollari, inferiori tuttavia ai 13,05 miliardi del consensus.Per il trimestre in corso Oracle si attende ricavi in rialzo del 6%-8% annuo contro il +7,5% indicato dagli analisti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 107.