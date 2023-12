Redelfi scende in Borsa dopo l'aggiornamento del piano

Redelfi

(Teleborsa) -per, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, che ieri pomeriggio ha comunicato l', che prevede al 2026 un Valore della Produzione pari a 34-35,2 milioni di euro e un EBITDA di 23,3-24,3 milioni di euro.Confrontando il Piano Aggiornato 2023-2026 con il Piano Industriale 2022-2026 precedentemente condiviso (a novembre 2022), si registragià nel 2023 e soprattutto un importante incremento dell'EBITDA, che già nel 2024 registrerà una variazione positiva pari a oltre il 120% rispetto a quanto precedentemente ipotizzato.Tale significativo aumento delle proiezioni è principalmente il risultato della, che nell'esercizio in corso ha acquisito un ruolo fondamentale nella strategia industriale di Redelfi e che apporterà pertanto una marginalità maggiore rispetto a quella derivante dalle altre business units. In particolare, l'incidenza della BU Green raggiungerà nel 2026 il 93% del fatturato consolidato, con un’EBITDA margin consolidato complessivo pari a circa il 69%, maggiore di più di 10 punti percentuali rispetto al Piano 2022-2026.Scendecon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 5,307 e successiva a quota 5,113. Resistenza a 5,847.Va comunque sottolineato che, risultando quello con la crescita migliora da inizio anno (+450%) tra società dell'indice FTSE Italia Growth.