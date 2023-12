Renault venderà quota del 5% in Nissan alla stessa Nissan

Renault

(Teleborsa) - Il Gruppoha annunciato che, che rappresentano circa ilNissan, tra il 28,4% delle azioni Nissan che sono state trasferite dal Gruppo Renault in un trust francese l'8 novembre 2023.Questa vendita sarà implementata come parte del programma diannunciato da Nissan il 12 dicembre 2023 e che verrà eseguito il 13 dicembre 2023.Secondo il New Alliance Agreement, il Gruppo Renault e Nissan continueranno a detenere unaSupponendo un numero massimo di 211.000.000 di azioni Nissan vendute ad un prezzo azionario di 568,5 ¥, questa vendita comporterebbe, alla data della transazione: un, che migliorerebbe la posizione finanziaria netta del segmento Automotive del Gruppo Renault; una, che avrebbe un impatto sull'utile netto del bilancio consolidato del Gruppo Renault (questa minusvalenza, contabilizzata tra gli "altri proventi e oneri operativi", non inciderebbe sull'utile operativo del Gruppo).