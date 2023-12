Superbonus: nessuna proroga, si studia Sal straordinaria

(Teleborsa) - Sulè allo studio un emendamento da parte dei relatori(stato di avanzamento lavori) straordinaria" al 31 dicembre. Lo ha spiegato il relatore della manovraFdI).L'emendamento che non è oneroso, ha spiegato,E' utile per il completamento dei lavori", ha aggiunto.Intanto,i lavori della Commissione Bilancio sulla"Ci rifiutiamo - spiega la Dem Beatrice Lorenzin - di fare una discussione generale su cose che devono ancora arrivare: hanno annunciato degli emendamenti che non arrivano, vogliamo sapere se se alcuni argomenti saranno assorbiti o meno, il"Stiamo a quanto previsto dal calendario ufficiale per cui al Senato l'approdo in Aula è tra il 18-19 e 20 dicembre". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento,rispondendo a una domanda sui tempi della legge di bilancio, a margine del convegno 'Manovra 2024. Tempo di bilanci' organizzato da Conflavoro pmi, a Roma."Noi lavoriamo perché questo sia possibile, compatibilmente all'atteggiamento dell'opposizione in commissione, a cui abbiamo garantito la possibilità di approfondireCi sono emendamenti già depositati, altri li depositeremo credo in giornata. Poi vi sarà l'avvio della discussione approfondita in Commissione.