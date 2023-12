Unicredit, nuove iniziative a favore dei territori colpiti dal maltempo in Emilia Romagna

UniCredit

(Teleborsa) -ed annuncialo scorso maggio. "Siamo orgogliosi di poter annunciare nuovi interventi a sostegno dell’economia e delle comunità dell’Emilia Romagna", afferma, Deputy Head of Italy di UniCredit."Abbiamo infatti voluto innalzare a 2 miliardi - spiega il manager - ed estendere alle imprese di tutta la regione il plafond stanziato per l’emergenza maltempo. Inoltre, destiniamo risorse tangibili per la realizzazione di progetti a supporto dello sviluppo sociale delle aree alluvionate, rigenerando spazi per creare 'Luoghi', cioè contesti socioculturali capaci di promuovere aggregazione. Attraverso queste iniziative confermiamo il nostro continuo impegno per aiutare le imprese e i cittadini della regione, ascoltandone le istanze per fornire soluzioni concrete e essere un partner stabile e affidabile, soprattutto nella fase delicata della ripartenza".La banca ha infatti aattivato tempestivamente nelle fasi iniziali dell’emergenza,a favore di tutte le imprese della regione. Le aziende clienti potranno anche contare su spese di istruttoria agevolate, preammortamento fino a 36 mesi e possibile abbinamento della garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia. Ciò si aggiunge a quanto già varato a maggio. Per tutti i clienti privati residenti nei territori colpiti è attiva unaed è a disposizione unUniCredit, inoltre, ha deciso diper creare luoghi di aggregazione e crescita sociale (campi sportivi, sale polivalenti e parchi) nelle aree della Romagna devastate dall’alluvione. Questo è, infatti, l’obiettivo di, l’iniziativa di UniCredit che nasce dall’ascolto attivo delle comunità colpite e dal dialogo con i Sindaci di. Tra gli input più rilevanti raccolti dalle comunità, anche quelli emersi grazie al progettorealizzato da Radioimmaginaria, network creato da adolescenti di Castel Guelfo.