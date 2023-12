Yakkyo verso quotazione su EGM PRO tramite direct listing

LVenture Group

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM PRO), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e riservato agli investitori professionali. Non ci sarà raccolta, in quanto lo sbarco a Piazza Affari è attuato tramite. L'ammissione è prevista il 27 dicembre, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor (EGA).Yakkyo è una PMI innovativa, costituita nel 2016 a Roma da Giovanni Conforti e Carol Hsiao, attiva nellodi prodotti di terzi nella formula B2B. L'obiettivo, attraverso la piattaforma proprietaria "Yakkyofy", è di gestire e semplificare il processo di approvvigionamento, vendita e consegna di prodotti provenienti dalla Cina, svolgendo un ruolo di intermediario tra i fornitori di tali prodotti, i propri clienti (i quali acquistano dalla società i prodotti per rivederli tramite e-commerce proprietari o di terzi) e, infine, gli utenti finali.La società ha realizzato unal 30 settembre 2023 pari a 3,66 milioni di euro, prevalentemente all'estero (Hong Kong al 54% e Stati Uniti al 19% circa) e attraverso la vendita wholesale (85,17%) e la vendita dropshipping (14,83%), le principali linee di business. L'è stato di 310 mila euro.Ilè composto da: Giovanni Conforti (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Giuliomario Limongelli (Consigliere); Virgilio Picca (Consigliere); Angelo Coletta (Consigliere); Gabriele Menotti Lippolis (Consigliere Indipendente).Glial momento dell'ammissione sono: Camilia S.r.l. al 63,74% (società riconducibile alla famiglia del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Giovanni Conforti);al 13,07%; altri soci (276) con singole partecipazioni inferiori al 2% non soggetti a lock-up per il 23,19%.