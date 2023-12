Airbnb paga 576 milioni al fisco italiano. Ora sarà sostituto d'imposta

Airbnb

(Teleborsa) -, colosso statunitense degli affitti brevi, ha concluso unitaliana riguardo la ritenuta sui redditi degli host non professionali derivanti da locazioni brevi (la cosiddetta cedolare secca) in relazione agli anni fiscali dal 2017 al 2021, per un. Airbnb non cercherà di recuperare dagli host le ritenute fiscali per questo periodo, si legge in una nota, dove viene precisato che sta proseguendo il "confronto costruttivo con le autorità" per quanto riguarda il periodo 2022-2023.L'annuncio odierno arriva dopo che a inizio novembre la procura di Milano ha ordinato ildi Airbnb in Irlanda per presunta evasione fiscale. Il mese prima, a ottobre, è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato che ha recepito le indicazioni della Corte di Giustizia europea e ribadito che anche i portali di prenotazione online sono chiamati a versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi, pari al 21%."L'per Airbnb - si legge nella nota della società statunitense - L'accordo di oggi significa che possiamo concentrarci nella continuazione della nostra collaborazione con le autorità italiane in materia di tasse, regole per le locazioni brevi e turismo sostenibile, a vantaggio degli host e degli ospiti".Airbnb spiega di avere migliaia di host in Italia e che oltre tre quarti di loro hanno solamente un annuncio; l'l'anno scorso. Circa un due terzi (59%) ha dichiarato che i proventi realizzati ospitando gli consente di arrivare a fine mese. Il 15% afferma di lavorare nella sanità, l'educazione o la pubblica amministrazione.La società di affitti brevi ricorda anche che a ottobre il Governo italiano ha presentato la Legge di Bilancio per il 2024 che, nella sua versione attuale, chiarisce come le piattaforme dovrebbero effettuare in futuro la ritenuta delle imposte sul reddito degli host non professionali in Italia. "Abbiamo accolto con favore questa proposta normativa esui redditi degli host rilevanti all'Agenzia delle Entrate", afferma oggi Airbnb.Airbnb sta inoltre, la normativa quadro europea sulla trasmissione dei dati fiscali da parte delle piattaforme digitali. La società sostiene di aver già informato gli host italiani di come questi cambiamenti si rifletteranno sulla loro attività tramite Airbnb e continueremo a chiedere loro le informazioni previste da DAC7 prima che queste vengano condivise con l’Autorità fiscale in Irlanda (dove Airbnb Ireland ha la propria sede) nel gennaio 2024, e successivamente all'Agenzia delle Entrate.Infine, Airbnb ", compresa la creazione di un sistema di registrazione nazionale in Italia e il quadro europeo di condivisione dei dati. Questi progressi renderanno più semplice per i centri storici come quelli di Venezia e Firenze comprendere chi ospita e quanto a lungo, consentendo di sviluppare politiche pubbliche proporzionate al fenomeno".