Al via la prima ELITE-CDP Lounge con 18 società italiane

Euronext

(Teleborsa) -, l'ecosistema diche aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, e Cassa Depositi e Prestiti () hanno lanciato lacon 18 società provenienti da 11 regioni in rappresentanza di 11 settori.L'adesione all'iniziativa consentirà alle aziende di sviluppare nuove competenze, di comprendere tutti gli strumenti disponibili per consolidare i propri piani di sviluppo, oltre ad ampliare le relazioni con altre aziende e con il mondo dell'advisory e di accedere al mercato dei capitali privati e pubblici.continua così ada livello internazionale dalla sua costituzione nel 2012."È per noi un onore dare il benvenuto alle 18 imprese che si uniscono oggi alle oltre 130 eccellenze ammesse quest'anno in ELITE e annunciare questa ulteriore partnership con il nostro azionista Cassa Depositi e Prestiti - ha commentato- Sono aziende capaci di trainare l'economia reale e guardare con attenzione alla pianificazione e gestione delle sfide future, specialmente in un contesto competitivo e complesso come quello in cui operiamo oggi"., azionista di ELITE e del gruppo Euronext, èa sostegno di varie iniziative di successo come l'Acceleratore Franco-Italiano che ha visto l'adesione di circa 70 aziende italo-francesi in sole due edizioni, grazie anche al supporto di Bpifrance e Team France Export."L'iniziativa che lanciamo oggi intende potenziare le competenze manageriali delle imprese ed è il risultato della fruttuosa sinergia con ELITE e il Gruppo Euronext - ha dichiarato- L'affiancamento su tematiche di carattere non finanziario costituisce un fattore chiave per il rafforzamento del posizionamento competitivo delle aziende, rappresenta un elemento essenziale del percorso di avvicinamento al mercato dei capitali e si pone in logica complementare rispetto all'offerta di strumenti finanziari da parte di CDP".Ad oggi, grazie al supporto diretto di ELITE, oltre 230 aziende hanno raccolto circa 700 milioni di euro attraverso i diversi programmi di. 66 sono le società appartenenti al network che si sonoraccogliendo 3,8 miliardi di euro, 187 imprese hanno emesso 230raccogliendo 3,5 miliardi di euro e circa 500 aziende hanno gestito 1.500 operazioni di fusione e acquisizione.