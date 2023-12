Analisti divisi su Banco BPM

Banco BPM

FTSE MIB

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

Banco BPM

(Teleborsa) - Si muove sottotono il titoloche passa di mano con un calo dell'1,61%.Dagli analisti diarriva la conferma della valutazione "buy" sul titolo di Piazza Meda e con un rialzo del target price del 2% a 6,20 euro per azione. Stessa raccomandazione (buy) viene reiterata dagli esperti dell'ufficio studi diche confermano il prezzo obiettivo di 6,90 euro/azione., invece, taglia il target price sulle azioni a 5,9 euro rispetto ai 6,40 euro indicati in precedenza. Confermato il giudizio neutral.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,065 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,967. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,163.