Arriva la Direttiva 'breakfast' a sostegno degli apicoltori

(Teleborsa) - L’ottica giusta è quella votata ieri a larga maggioranza dal, riunito in sessione plenaria a: per il miele serve un’. È questo l'ennesimo passo concreto versoche potranno inoltre contare su un laboratorio di referenza europea per la messa a punto di metodi analitici antifrode e su avanzati sistemi di tracciabilità secondo il modello "blockchain".A sancire questo delicato passaggio parlamentare il(solo 13 i contrari e 65 gli astenuti) provenienti da ogni gruppo politico e da ciascuno dei 27 Stati membri. L'Europarlamento approva così la propria posizione negoziale su una proposta della Commissione europea che porterà, si prevede nel corso del 2024, allaUn traguardo soddisfacente perche hanno seguito il dossier - fatto di complessi aspetti tecnici, che solo gli addetti ai lavori hanno potuto cogliere compiutamente – adoperandosi nel sostenere le istanze del comparto produttivo.