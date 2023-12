Ascopiave, il calendario finanziario del 2024

Distributore di gas

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2024:CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023Appuntamento: Presentazione analistiAssemblea: Prima convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023Assemblea: Seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024Appuntamento: Presentazione analistiCDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2024Appuntamento: Presentazione analistiCDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024Appuntamento: Presentazione analisti