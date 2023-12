B.F., sottoscritto il 100% dell'aumento di capitale

B.F.

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha comunicato che. In data odierna si è infatti conclusa con successo l'offerta di massime 74.823.826 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di 299.295.304 euro.Durante ilin opzione sono stati esercitati 148.436.020 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte 59.374.408 Nuove Azioni, pari al 79,35% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un ammontare complessivo pari a Euro 237.497.632I residui 38.623.545sono stati offerti sul mercato regolamentato Euronext Milan e interamente venduti nel corso delle prime due sedute (11 e 12 dicembre 2023). In data odierna sono state sottoscritte tutte le residue 15.449.418 Nuove Azioni, per un ammontare complessivo pari a 61.797.672 euro."L'aumento di capitale di BF è stato integralmente sottoscritto sia dagli azionisti già presenti sia da nuovi investitori - ha dichiarato l'- È laagroalimentare e, in particolare, della formula BF e cioè della filiera integrata dal genoma allo scaffale"."Ilcon l'aggiunta della dimensione internazionale e dell'alta formazione per portare anche in Paesi esteri le competenze, la tecnologia e le risorse imprenditoriali italiane rappresentate da BF - ha aggiunto - BF porta con sé un sistema di valori fondati sul rispetto e la valorizzazione delle comunità locali e sulla concezione dell'agricoltura rigenerativa come risorsa per il pianeta".