Borse europee caute con focus sulle banche centrali

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

ERG

Amplifon

CNH Industrial

Hera

Telecom Italia

Banco BPM

Iveco

Ferrari

Brunello Cucinelli

Eurogroup Laminations

Alerion Clean Power

Piaggio

Antares Vision

MFE A

Digital Value

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali. Attese stasera le indicazioni della Fed, con l'ultimo dato sull'inflazione che ha aumentato l'incertezza sulle prospettive della banca centrale americana. Domani sarà la volta di BCE e BoE. In focus anche la Banca del Giappone, che secondo gli addetti ai lavori, manterrà la sua politica ultra-allentata più a lungo.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.980,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 68,92 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +175 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,94%.resta vicino alla parità(+0,18%), guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 30.438 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.430 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,60%),(+1,87%),(+1,09%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.scende dell'1,57%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.del FTSE MidCap,(+3,56%),(+2,81%),(+2,45%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -23,49%.Calo deciso per, che segna un -1,87%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,88%.