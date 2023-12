Cloudia avvia bookbuilding per quotazione su EGM

(Teleborsa) -, societa` attiva nel settore della trasformazione digitale con un’offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning), ha avviato il bookbuilding per la quotazione su, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.Ai sottoscrittori delle azioni oggetto dell’offerta, nonche´ a coloro che abbiano acquistato le Azioni all’esito dell’esercizio dell’eventuale opzione di over-allotment, verranno inoltre assegnati gratuitamente n. 1 warrant ogni n. 10 Azioni sottoscritte in IPO. In aggiunta, a tutti gli azionisti in possesso di azioni Cloudia Research verranno assegnati gratuitamente entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni detenute.L’IPO supportera`, fra le altre cose: l’inserimento nell'offerta di nuove soluzioni tecnologiche, la costituzione di una linea di servizio orientata all’attivita` di consulenza in ambito software selection, l’apertura di una nuova “Academy” e una nuova filiale nella citta` di Valencia (Spagna). In ultimo, la Societa` ritiene che la crescita a medio termine sara` fortemente accelerata attraverso la componente non organica (M&A).