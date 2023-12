Commissione emetterà 75 miliardi di euro di EU-Bonds in prima metà 2024

(Teleborsa) - Laha annunciato l'intenzione di. Come nel 2023, la Commissione raccoglierà questi fondi a lungo termine secondo il suo approccio di funding unificato, utilizzando obbligazioni UE single-branded. La Commissione continuerà a integrare le sue operazioni di finanziamento a lungo termine con l'emissione di titoli UE a breve termine. I fondi raccolti verranno utilizzati principalmente per far fronte ai pagamenti relativi a NextGenerationEU e in particolare al Recovery and Resilience Facility.Il piano di finanziamento della Commissione per il primo semestre del 2024 si basa su: in totale, la Commissione ha raccolto 115,9 miliardi di euro in fondi long-term nel corso dell'anno. Ciò include emissioni di NGEU Green Bond per 12,5 miliardi di euro, che hanno portato l'importo totale dei Green Bond NGEU in circolazione a 48,9 miliardi di euro.Il 2024 segnerà anche ila gennaio. L'EIS consentirà il regolamento dei nuovi titoli di debito dell'UE allo stesso modo dei titoli dei grandi emittenti sovrani dell'UE."Il 2023 è iniziato con l'introduzione dell'approccio di finanziamento unificato, una tappa fondamentale nel ciclo di vita del programma di emissione dell'UE - ha commentato il- Grazie a questo nuovo quadro operativo e al supporto continuo dei nostri investitori, abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di finanziamento per il 2023 attraverso una serie di grandi operazioni di riferimento. Ciò ci dà, quando cercheremo di emettere 75 miliardi di euro in obbligazioni UE nella prima metà dell'anno".