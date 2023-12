Da MES a "scivolone" su Draghi: alta tensione Meloni-opposizioni

(Teleborsa) -(rispetto alla quale corregge immediatamente il tiro): sono toni decisi quelli usati dalIl risultato è che si alza (ancora) l'asticella della tensione tra Governo e opposizioni che non hanno affatto gradito alcune dichiarazioni. Anzitutto una, che da molti è stata interpretata come un attacco al predecessoreQuando il PDper metterla in difficoltà, Meloni chiarisce che la sua politica estera non può risolversi nella triangolazione Roma-Berlino-Parigi, come nella foto del "grande gesto da statista del mio predecessore".rivendica a poche ore dalla sfida politica più delicata, quella che si gioca in settimana sul Patto di stabilità.- dice - piuttosto che di svendere l'Italia, come è accaduto per anni". Ovviamente da Palazzo Chigi vengono respinte al mittente le allusioni ad un attacco a Mario Draghi, con la Premier che garantisce di "avercela" con il PD.Nel mirino ieri è finito ancheche ha ribattuto all'accusa di aver dato l'assenso alla modifica del trattato di modifica del Mes "un giorno dopo essersi dimesso,, come ripete due volte la premier, quasi sbattendo il microfono a fine intervento. "Meloni quandoForse perché è stato introdotto con un disegno di legge approvato nel 2011 con il governo Berlusconi e lei ministro?", replica il leader M5s, accusando il governo di "degrado istituzionale" e ricordando che il suo assenso al Mes era sostenuto da una risoluzione parlamentare del dicembre 2020: "La ratifica la decida lei, di cosa ha paura? L'approva o non l'approva? Non ci giri intorno".Chiara anche la posizione dell'Italia sul Patto di Stabilità, partita ancora aperta:. Perché