Etichette fronte-pacco: accordo fra ricercatori italiani e spagnoli su principi informativi

(Teleborsa) -sui principi alla base delle. Gli scienziati italiani e spagnoli, nel corso dell’incontro “Principles for the definition of front-of-pack nutritional labels (FOPNLs). Italian and Spanish researchers workshop" tenutosi presso l'Università La Sapienza di Roma, hannoche un’etichetta nutrizionale front-of-pack dovrebbe avere per aiutare i consumatori a fare. In partica la scelta è fra etichette basate su principi "direttivi" ed etichette di tipo "informativo" e sulla corretta informativa da dare ai consumatori per renderli consapevoli nelle loro scelte alimentari.L’incontro è stato organizzato dall’Unità di ricerca in Scienza dell'alimentazione del Dipartimento di Medicina sperimentale dell’Università Sapienza e dal Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio.Per, Professore di Scienza dell'Alimentazione all’Università Sapienza di Roma, l'evento di oggi "potrà dare un contributo importante alla discussione in atto relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari confezionati. Un comportamento alimentare sano e sostenibile in grado di promuovere e migliorare lo stato di salute dell’individuo e del pianeta passa attraverso un'informazione scientificamente corretta, ma semplice da recepire, che renda il consumatore attore responsabile".Secondo, Direttore del Centro di Studio e Ricerca sull'Obesità dell'Università degli Studi di Milano, "nessun sistema sanitario potrà far fronte all'incremento dei problemi di salute come ad esempio l'obesità se non si interviene preventivamente. L'educazione alimentare e lo stile di vita risultano determinanti. Agire su questi due aspetti, a partire dall'infanzia, è molto importante per aiutare le persone".I principi individuati dagli scienziati sono fondati su unin conformità con le linee guida della Commissione europea, che mirano ad incentivare l'adozione di un’alimentazione sana per contrastare l'elevata incidenza/prevalenza di malattie cronico-degenerative non trasmissibili. Si tratta di unadella stessa e quindi implica. Il vantaggio è quello diche può essere messo in condizione di capire come organizzare la propria alimentazione in modo efficace.Per i ricercatori italiani e spagnoliha il vantaggio di situare ledi assunzione giornaliera, aprendo, così, una prospettiva nutrizionale più completa sull’equilibrio generale ed aiutando i consumatori a fare le scelte migliori.Le etichette di tipo informativo dovrebbero sottolineare positivamente, valorizzando lee promuovendo ladi vari alimenti al fine di selezionarli in base alle specifiche esigenze individuali.Secondo gli scienziati italiani e spagnoli, isono i seguenti:(in particolare il Nutriscore);(quantità standard di cibo quasi mai corrispondente alle porzioni abitualmente consumate);(il colore finale è la combinazione non nota di diverse informazioni);soprattutto per le categorie di consumatori più fragili; lcon prevalenza di quelli ritenuti negativi;(le indicazioni portano a non consumare un determinato alimento piuttosto che ad acquisire un comportamento alimentare “corretto”);di messaggi “negativi”;con sovrastima dell’effetto positivo di alimenti etichettati “verdi”;che basa il ragionamento su alimenti da consumare o da evitare;sulla reale efficacia.All’incontro, tra gli altri, hanno preso parte: Andrea Lenzi, Eleonora Poggiogalle, membri del Comitato Scientifico; Luca Muzzioli, Francesco Frigerio, membri del Comitato Organizzativo; Maira Bes-Rastrollo, Università di Navarra; Ramon Estruch, Università di Barcellona; Andrea Ghiselli, CREA Research Center; Rosa Maria Lamuela Raventos, Università di Barcellona; Ascensio´n Marcos, ICTAN; Miguel A´ngel Marti´nez-Gonza´lez, Università di Navarra; J. Alfredo Martinez, IMDEA NutriHealth, UVA Valladolid; Daniela Martini, Università degli Studi di Milano; Enzo Nisoli, Università degli Studi di Milano; Gabriele Riccardi, Università Federico II, Napoli; Laura Rossi, CREA Research Center; Marco Silano, Istituto Superiore di Sanità; Francesco Visioli, Università degli Studi di Padova.