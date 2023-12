Etsy taglia 225 posti di lavoro per ridurre costi

Etsy

(Teleborsa) -, società statunitense che gestisce un e-commerce in cui gli iscritti possono vendere prodotti fatti a mano o oggetti vintage, ha annunciato ildel suo marketplace, nell'ambito di una ristrutturazione volta a ridurre i costi operativi."Anche se le dimensioni del marketplace Etsy sono ancora più del doppio rispetto a quelle del 2019, dobbiamo riconoscere e adeguarci alla realtà odierna - ha scritto ilin una comunicazioni ai dipendenti - Operiamo in un ambiente macroeconomico e competitivo molto impegnativo e il GMS è rimasto sostanzialmente stabile dal 2021. Ciò significa che non stiamo aumentando le vendite ai nostri venditori, che è la cosa più importante che possiamo fare per loro. Allo stesso tempo, le spese dei dipendenti sono cresciute, anche se abbiamo introdotto significative misure di riduzione dei costi e modificato o sospeso i piani di assunzione. In definitiva,".