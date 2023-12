Eventi e scadenze del 13 dicembre 2023

Giovedì 30/11/2023

Lunedì 11/12/2023

Mercoledì 13/12/2023

AbitareIn

OVS

Saipem

(Teleborsa) -- La 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si svolge a Dubai. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale e sul raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- I leader dell'UE e dei Balcani occidentali si riuniranno a Bruxelles per discutere su: approfondimento dell'impegno politico e strategico con i Balcani occidentali, avvicinamento dei partner dei Balcani occidentali all'UE e progressi nella graduale integrazione, costruzione di una solida base economica per il futuro e attenuazione dell'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, rafforzamento della sicurezza e sviluppo della resilienza- Conferenza stampa di Jerome Powell- Bruxelles - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bruxelles per il Vertice EU - Western Balkans09:30 -- Senato della Repubblica - Comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre10:00 -- Roma - Presentazione del Rapporto Territori 2023 che illustra il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, aree urbane e comuni rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Fitto e la presidente dell’ASviS11:00 -- Roma - La presentazione del Rapporto, arrivato alla quinta edizione, sarà un’occasione per illustrare gli aspetti più virtuosi del settore siderurgico nel Paese, alla presenza delle autorità ed enti coinvolti sulle sue prospettive di sviluppo11:30 -- Milano - Conferenza stampa di presentazione di Mastercard Economic Outlook 24, analisi macroeconomica che illustra le prospettive del nuovo anno, con un focus sui settori che guideranno la crescita, sull’evolversi dei pattern di spesa dei consumatori e sui trend legati al commercio digitale vs tradizionale16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, sarà all'inaugurazione della mostra sul Presepe in occasione dell’800° anniversario della sua nascita- Asta medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre 2023- Assemblea: Assemblea straordinaria