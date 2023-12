Fiera Milano, il calendario finanziario del 2024

Leader in Italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi

Fiera Milano

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2024., inoltre, ha sottolineato che a valle dei Consigli di Amministrazione sono previste lecon investitori istituzionali e analisti finanziari per commentare i risultati del periodoCDA: Esame del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 - (convocazione unica)CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024