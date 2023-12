Migranti, Corte costituzionale albanese sospende ratifica accordo con l'Italia

(Teleborsa) - Dopo essere stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democratico albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell'ex premier di centrodestra Sali Berisha, laIl Partito Socialista delaveva previsto che l'accordo venisse votato in Parlamento domani. Nel ricorso, che verrà esaminato il 18 gennaio 2024, si sostiene che l'intesa viola la Costituzione e le convenzioni internazionali alle quali l'Albania aderisce. Ciò comporta che la ratifica parlamentare dell'accordo sia sospesa fino a quando la corte non si esprimerà con una sentenza, per la quale ha tempo 3 mesi.Un'intesa alla quale laguardava con favore. A quanto apprende l'Ansa da fonti Ue nella lettera inviata da von der Leyen ai 27 sullo stato dei lavori sulla migrazione, l'intesa tra Italia e Albania viene definita "un modello" a cui guardare. "Abbiamo anche assistito a importanti iniziative promosse dagli Stati membri, come l'accordo operativo tra Italia e Albania. Questo – ha sottolineato von der Leyen – è un esempio di pensiero fuori dagli schemi, basato su un'equa condivisione delle responsabilità con i Paesi terzi in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell'Ue e internazionale"."La lettera inviata da Ursula von der Leyen ai leader del Consiglio europeo conferma la serietà della linea Meloni sull'immigrazione e la sua capacità di fare breccia anche presso le istituzioni europee. Significativo il pubblico riconoscimento della validità dell'accordo Italia-Albania, definito come 'importante iniziativa' nonché 'esempio di pensiero fuori dagli schemi, basato su un'equa condivisione delle responsabilita' con i Paesi terzi in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell'Ue e internazionale – commenta in una nota ilA ciò si aggiunge la rivendicazione e il rinnovato impegno nell'attuazione del memorandum Ue-Tunisia, che finalmente sta portando a una cospicua riduzione delle partenze. La lettera di von der Leyen inoltre richiama quattro aree di intervento prioritarie: rafforzamento delle frontiere esterne, lotta al traffico dei migranti, rimpatri effettivi e partnership con i Paesi terzi. Persino il più ottuso dei nostri oppositori non potrà che riconoscere che queste sono esattamente le priorità del governo Meloni. Siamo lieti che l'azione di convincimento condotta dal nostro premier stia trovando ascolto come mai prima d'ora era avvenuto quando le proposte italiane erano vaghe e rinunciatarie. Ci auguriamo che vengano intensificati ulteriormente gli sforzi per concretizzare al meglio queste priorità".. "È un'altra figuraccia mondiale per il Governo di Giorgia Meloni. Quell'accordo è una vergogna, bene che anche in Albania ci vogliano pensare" ha affermato"L'accordo Italia Albania è un pericoloso pasticcio che non solo lede i diritti umani ma non sta in piedi sul piano delle regole e del rispetto delle convenzioni internazionali. Il governo Meloni farebbe bene a cancellarlo del tutto. Si tratta infatti di uno strumento che impegnerebbe mezzi, uomini e denaro pubblico italiano in modo estremamente significativo. Meloni ha fatto una pessima figura a livello internazionale e dovrebbe ammetterlo cambiando radicalmente il segno delle sue politiche" scrive in una nota"Lo spot di Giorgia Meloni rischia di non andare in onda: l'Alta corte albanese ha sospeso la ratifica di un accordo inutile e costoso per l'Italia – afferma–. Venduto in un primo tempo come risolutivo per limitare gli sbarchi sulle nostre coste, alla fine si è rivelato per quello che è. Ovvero uno stratagemma propagandistico di una presidente del Consiglio in difficoltà, inutile per il numero dei migranti ospitato, onerosissimo per il personale e le risorse mobilitate. Ora ci penserà la corte albanese". "L'Alta Corte albanese sospende la ratifica dell'accordo Meloni-Rama e si dà tre mesi per decidere. Come già dimostrato dall'esito dell'accordo tra UK e Ruanda, quando prendono scorciatoie rispetto ai principi del diritto internazionale, i nodi presto o tardi vengono al pettine" scrive su X il