MPS, Deutsche Bank conferma "buy" e alza tp

Deutsche Bank

MPS

istituto di Rocca Salimbeni

FTSE MIB

(Teleborsa) - Gli analisti diconfermano la raccomandazione sul titoloa "buy". Allo stesso tempo. gli esperti dell'ufficio studi ha rivisto al rialzo il target price, portandolo a 4,40 euro dai 4,10 euro indicati in precedenza.Il titolo Banca MPS a Piazza Affari, al momento, mostra una variazione percentuale negativa dello 0,88% rispetto alla seduta precedente, complice il, in vista delle varie riunioni di politica monetaria delle banche centrali, in calendario questa settimana, a partire dalla Fed, stasera.Il titolo è anche oggetto di prese di profitto dopo il recente rally sostenuto dalla notizia delle. La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,322 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,199. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,15.