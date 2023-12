OCSE, tasso disoccupazione stabile al 4,9% a ottobre

(Teleborsa) - Ildell'è rimasto sostanzialmente stabile al 4,9% a2023, confermandosi al di sotto del 5,0% da luglio 2022. Il tasso di disoccupazione è aumentato in 14 paesi OCSE in ottobre, è rimasto invariato in 9 ed è diminuito in 10. Ildell'area OCSE è aumentato a 33,4 milioni in ottobre, il livello più alto nel 2023.Nel mese di ottobre, ildell'OCSE (lavoratori di età compresa tra 15 e 24 anni) è aumentato al 10,9%, 0,8 punti percentuali (p.p.) al di sopra del minimo di aprile. Si è attestato a 6,8 p.p. al di sopra del tasso di disoccupazione dei lavoratori di 25 anni e più, che è rimasto stabile. Il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato in 17 paesi OCSE con incrementi di oltre 1 p.p. registrato in Australia, Colombia, Danimarca, Finlandia, Ungheria e Italia. Nel mese di ottobre sono stati registrati tassi di disoccupazione giovanile prossimi o superiori al 20% in 9 Paesi OCSE. Isono rimasti stabili.Nell', il tasso di disoccupazione è stabile al 6,5% da febbraio 2023. A ottobre era stabile o leggermente aumentato in 12 dei 17 paesi dell'area dell'euro OCSE. Al contrario,sono state registrate in, portando il tasso di disoccupazione greco sotto il 10% per la prima volta dall'agosto 2009. Il tasso di disoccupazione a doppia cifra della Spagna è rimasto il più alto dell'area euro in ottobre.Al di fuori dell'Europa, i tassi di disoccupazione sono rimastiin. Un aumento pronunciato è stato registrato in Colombia. Dati più recenti mostrano che a novembre il tasso di disoccupazione è ulteriormente salito al 5,8% in Canada ed è sceso negli Stati Uniti al 3,7% dal 3,9% di ottobre.