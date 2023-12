OVS, proposto dividendo straordinario di 8,7 milioni di euro

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha chiuso idell'esercizio (1 febbraio - 31 ottobre 2023) conin crescita dell'1,4% a 1.102,4 milioni di euro. Le vendite nette del terzo trimestre sono state pari a 367,6 milioni di euro, in riduzione del 3,5% rispetto al terzo trimestre del 2022. Nelle quattro settimane da metà settembre a metà ottobre il calo è stato molto rilevante a causa di temperature di oltre il 15% superiori rispetto a quelle dello scorso anno.Nei nove mesi l'si attesta a 121,5 milioni di euro, pari all'11,0% sulle vendite, mentre il rè pari a 60,0 milioni di euroAl 31 ottobre 2023 laè pari a 275,4 milioni di euro, e tiene conto di esborsi complessivi per 47,7 milioni di euro per l'acquisto azioni proprie, di cui 26,2 milioni di euro acquistate negli ultimi dodici mesi, nonché di 16,4 milioni di euro di dividendi distribuiti in giugno 2023."La società, che puntava ad un anno record in termini di EBITDA e di generazione di cassa, è stata, scegliendo di non aumentare la pressione promozionale, ottimizzando il gross margin, e di rinviare al prossimo anno parte delle immissioni autunnali - ha commentato il- Il mancato contributo causato dalle minori vendite, soprattutto nei mesi a prezzo pieno, è stato compensato da una marginalità in complessivo miglioramento e dalla continua disciplina sui costi""Considerato il positivo trend del current tradingrispetto al 2022 - ha spiegato - Riteniamo che ciò riguarderà anche la Posizione finanziaria netta, peraltro dopo uscite per circa 47 milioni di Euro sostenute nel 2023 per acquisto azioni proprie e dividendi, e confermiamo un'aspettativa di leverage ratio inferiore a 0,90x al 31 gennaio"."Alla luce dei solidi KPIs finanziari e delle prospettive sostenute dall'attuale current trading, tenuto conto che l'attuale contesto dei mercati finanziari non consente al nostro gruppo di essere pienamente apprezzato, riteniamo opportuno proporre all'Assemblea dei Soci da un lato di proseguire nel programma di acquisto di azioni proprie in coerenza con quanto effettuato nel recente passato, dall'altro di distribuire un- ha aggiunto Beraldo - Queste proposte vanno nell'ottica di una ottimizzazione del capitale investito a vantaggio dei Soci, anche tenuto conto che il costo delle fonti finanziarie di OVS è particolarmente conveniente, e non intaccano la volontà di continuare a crescere anche per linee esterne".