Patrimonio culturale italiano, la spinta della tecnologia: a Santa Croce la realtà aumentata di TIM e Qualcomm

(Teleborsa) - Il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze, ammirato ogni anno da centinaia di migliaia di visitatori, arricchisce l'esperienza di visita - nel segno di con lai diche consentono di immergersi con una modalità innovativa nell'incomparabile patrimonio culturale di

che sono quelle della tecnologia che portainsieme ae lache gestiscono ogni giorno questo patrimonio. Questo è anche una risposta alla domanda che spesso ci facciamo sul come fare sistema, questoche ha le spalle molto larghe e ha giocato un ruolo importante nel progetto e, uno dei posti più iconici del Paese", diceChief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, a margine dell'eventoorganizzato dacome software developer.Unche nasce nell'ambito del più ampio accordo di collaborazione traper promuovere nuove forme di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppando sinergie virtuose trao. L'antica e maestosa Basilica Francescana che ospita, le tombe di grandi personaggi storici come Michelangelo, Galileo e Machiavelli, assieme al Cenacolo, ai chiostri e a tutte le altre straordinarie opere d'arte che il Complesso custodisce, propone una nuova modalità di visita che"Si tratta di una esperienza di realtà aumentata attraverso vari interventi sulla realtà esterna che mostra nei luoghi, personaggi o immagini molto più accostanti e dialoganti che guidano il visitatore letteralmente all'interno dell'opera d'arte sacra o della memoria civile, secondo due percorsi, uno francescano e uno storico", osservapresidente dell'Opera di Santa Croce .che a nostro avviso ha un impatto decisamente positivo sulla qualità dell'esperienza, una collaborazione iniziata da tempo con TIM che confluisce in una visione comune, ossia quella di far percepire valenza e percorsoprosegue.dunque, i visitatori potranno apprezzare le opere presenti in una modalitàutilizzando gli smartphone 5G a onde millimetriche alimentate dasui quali è installata una applicazione di realtà aumentata.vogliamo sottolineare che launa strumento per portare la cultura nel mondo. Siamo feliciche inizia oggi ma che darà la possibilità a tantissime persone nel mondo di accedere alla cultura e ad un complesso cosi straordinario", sottolineavicesindaca e Assessora alla Cultura.