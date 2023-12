Rete TIM, Fondazione CRT: al momento non è stato assunto alcun impegno

(Teleborsa) - "Sono in corso, come di consueto, valutazioni per potenziali investimenti di carattere finanziario e/o strategico". Lo afferma la Fondazione CRT, in una nota, "in merito a recenti ricostruzioni uscite sui media", precisando che "ogni decisione, come sempre in questi casi, dovrà prevedere un via libera da parte degli organi competenti della Fondazione, iter che non è ancora stato concluso".Al momento, quindi, "non è stato assunto alcun impegno".La Fondazione CRT precisa inoltre di "non aver risposto aperché queste". Resta il fatto che la Fondazione "da sempre intrattiene con il Ministero dell'Economia e delle Finanze un. La storia della Fondazione CRT testimonia la volontà di contribuire alle grandi operazioni nate nell'interesse del sistema Paese", conclude la nota.Oggi MF scrive che l'ente sottoscriverà una quota del nuovo fondo che F2I sta preparando per rilevare il 10% della newco in cui finirà la rete TIM (NetCo), ma la quota è minima, intorno ai 5 milioni di euro, mentre le sollecitazioni del MEF - scrive il quotidiano - erano per un investimento molto maggiore.