Seduta positiva a New York in attesa della Fed

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, dopo il dato di novembre sui prezzi al consumo in rallentamento, nel mese di novembre, ma meno delle aspettative, che contribuirà alla scelta della Fed, sui tassi, stasera. I mercati attendono le parole di Jerome Powell per capire la direzione della politica monetaria della banca centrale americana, nel 2024Ilsale dello 0,48% a 36.578 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.644 punti. In rialzo il(+0,82%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,52%).(+0,83%),(+0,71%) e(+0,57%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,35%) e(-0,41%).Tra i(+1,73%),(+1,57%),(+1,19%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,28%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,23%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Al top tra i, si posizionano(+5,58%),(+4,18%),(+3,29%) e(+2,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,02%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1%; preced. 1,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,63 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 220K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,8%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -1%; preced. -1,1%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%).