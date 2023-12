Southwest Airlines alza stime su costo carburante per quarto trimestre

Southwest Airlines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree statunitensi e la più grande compagnia aerea low-cost del mondo, prevedecompresi tra 3,00 e 3,10 dollari al gallone nel, rispetto alla stima precedente compresa tra 2,90 e 3,00 dollari al gallone. Inoltre, prevede che i ricavi operativi per available seat mile (RASM) diminuiranno tra il 9% e il 10% su base annua (in precedenza si aspettava che il suo RASM scendesse tra il 9% e l'11%)."La domanda e i rendimenti dei viaggi nel quarto trimestre 2023 continuano a essere buoni - si legge in un filing alla SEC - La. Le prenotazioni prossime, comprese le prenotazioni aziendali gestite, hanno registrato risultati migliori delle aspettative nei mesi di novembre e dicembre fino ad oggi".