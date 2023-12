Stellantis, BofA alza target price e conferma Buy

Bank of America

Stellantis

(Teleborsa) -(BofA) ha confermato a "" lasu, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, aumentando ildai precedenti 23 euro per azione (upside potenziale del 27%).Gli analisti scrivono che Stellantis si trova ad affrontare gli stessi ostacoli dei concorrenti sulla normalizzazione dei prezzi e del mix, ma vedono, che la rendono, tra cui: lanci di modelli chiave; forti azioni di contenimento dei costi; una strategia differenziata per i veicoli elettrici; esposizione limitata alla Cina e ai servizi finanziari.BofA ha quindirettificati per il FY24-25E del 6-8% circa, e è posizionata sopra dell'11%/6% rispetto al consensus.Con un P/E fwd a 1 anno di 3,5x, "riteniamo ancora che Stellantis sia, dato il suo divi yield pari a circa l'8% e il potenziale per un cambiamento graduale nella remunerazione degli azionisti", si legge nella ricerca. BofA ritiene che ilnel 2024 e si aspetta un miglioramento del consensus. Inoltre, prevede buyback di 2-2,5 miliardi di euro da annunciare con gli utili FY23 e vede la possibilità di 5-10 miliardi di euro di additional return entro 24 mesi dal CMD del 13 giugno 2024.