Sulle tute delle velociste italiane debutta il logo Enel, nuovo Official Sponsor

Enel

(Teleborsa) - Ha debuttatodelle top azzurre dello sci alpino ilSi tratta di, il Gruppo italiano leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili, che è comparso per la prima volta sul materiale tecnico dinello scorso week-end di gare a St. Moritz, dove le atlete sono state impegnate in un superG e una discesa sulla storica pista Corviglia, che ha regalato ai tifosi italiani dello sci giornate esaltanti.È nata così laintesa che coinvolgerà gli atleti di 11 discipline:L’accordo ha avuto il supporto dell’"L’accordo raggiunto con Enel è motivo di grande orgoglio per la Federazione – ha detto-. Si tratta di un’azienda storica e strategica per il nostro Paese, con la quale abbiamo trovato da subito una grande sintonia. La sponsorship non si limita alla presenza del marchio sulle tute da gara e sul materiale termico, ma prevede una serie di attività che la Federazione ed Enel svilupperanno insieme, all’insegna della promozione degli sport invernali".