UE, accordo su Autorità antiriciclaggio. Discussioni su sede proseguono

(Teleborsa) - Idele delhanno raggiunto unsulla creazione di una Autorità Europea Antiriciclaggio (, Anti-Money Laundering Authority), per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L'Autorità avrà poteri di vigilanza diretti e indiretti su soggetti a rischio elevato nel settore finanziario.L'accordo provvisorio aggiunge poteri alla AMLA per, se sono considerati ad alto rischio o operano a livello transfrontaliero. Inoltre, effettuerà una selezione degli istituti creditizi e finanziari che rappresentano un rischio elevato in diversi Stati membri e i soggetti selezionati saranno vigilati da gruppi guidati dalla AMLA che effettueranno, tra l'altro, valutazioni e ispezioni. L'accordo affida all'autorità la supervisionare di fino a 40 gruppi nel primo processo di selezione.L'accordo odierno non prevede la, sulla quale. Per la prima volta, la città che ospiterà la nuova agenzia sarà concordata tra il Parlamento e il Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tal senso. I colegislatori intendono organizzare audizioni con i candidati che hanno espresso il loro interesse, inclusa l'Italia.La Commissione europea ha detto di accogliere con favore l'accordo provvisorio raggiunto oggi. "L'AMLA rappresenterà un punto di svolta nella lotta al riciclaggio di denaro - ha detto, Commissaria per i servizi finanziari - Sarà il centro del nostro nuovo sistema di vigilanza, in alcuni casi come supervisore e in altri come coordinatore delle autorità di vigilanza, stabilendo standard elevati in tutta l'UE. Restano solo le decisioni sulla sede della e sul bilancio, che dovranno essere prese nei prossimi triloghi. Accogliamo con favore le aspirazioni di entrambi i colegislatori di, e speriamo di arrivare presto ad una conclusione".