Wall Street in stand-by, occhi puntati su riunione FOMC

(Teleborsa) -, che attende lestatunitense, che oggi conclude il suo ultimo meeting del 2023. Alle 20 (ora italiana) verrà diffusa la decisione sui tassi, le nuove proiezioni economiche e il cosiddetto dot plot (il grafico a punti che sintetizza le previsioni dei vari membri del FOMC), mentre alle 20.30 avrà inizio la conferenza stampa del presidente Jerome Powell.I dati macroeconomici diffusi negli ultimi giorni hanno hanno, con gli operatori che stimano anche potenziali tagli dei tassi il prossimo anno.L'ultima indicazione è arrivata oggi prima dell'apertura del mercato, con il Dipartimento del Lavoro che ha comunicato che l' aumentato dello 0,9% su base annua a novembre (attese per +1%) ed è rimasto invariato su base mensile (attese per +0,1%). Ieri è emersa un'ulteriore moderazione dell'indice dei prezzi al consumo (CPI).Posto che stasera nessuno si aspetta azioni sul tasso di interesse, l'attenzione sarà posta sui commenti di Powell e sul dot plot per avereTra inella seduta odierna ci sono(che perderà fino a 7.500 dollari di credito d'imposta federale per alcuni veicoli Model 3) e(che sarà incluso nell'indice Nasdaq 100 a partire dal 18 dicembre).Tra le società che hannoha previsto ricavi per il 2024 inferiori alle aspettative degli analisti, mentreha alzato le sue previsioni sui costi del carburante nel quarto trimestre.Guardando ai, ilsi attesta sui valori della vigilia a 36.602 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.648 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,13%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,02%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,18%),(+0,59%) e(+0,56%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,85%) e(-0,49%).