Amazon, Corte Giustizia UE respinge ricorso Commissione su tasse in Lussemburgo

Amazon

(Teleborsa) - La(CURIA) ha annullato l'ordine dellaad, colosso statunitense dell'e-commerce, di pagareal Lussemburgo. "La Corte conferma che la Commissione non ha dimostrato che il tax ruling concesso ad Amazon dal Lussemburgo fosse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno", si legge in una nota.Con una decisione fiscale anticipata (tax ruling) del 2003, le autorità lussemburghesi hanno accettato la proposta del gruppo Amazon relativa al trattamento di due delle sue società figlie stabilite in Lussemburgo ai fini dell'imposta sulle società. Con decisione del 2017, la Commissione ha ritenuto che tale tax ruling costituisse un. Secondo la Commissione, la presa in considerazione di una royalty che una delle due suddette società figlie aveva pagato all'altra a titolo di un accordo di licenza concluso fra le medesime e vertente sull'utilizzo di beni immateriali avrebbe diminuito in modo artificioso la base imponibile della prima società figlia e, in fin dei conti, quella del gruppo Amazon in Lussemburgo e in Europa.Il Lussemburgo e Amazon hanno contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Nel maggio 2021, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato validamente che la società figlia interessata del gruppo Amazon avesse beneficiato di una. Esso ha affermato che il Lussemburgo non aveva accordato alcun vantaggio selettivo a favore di tale società figlia e ha quindi annullato la decisione della Commissione. Nella sua sentenza in data odierna la Corte di giustiziaproposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale.