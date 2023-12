Ansaldo Energia si occuperà della conversione di una centrale in Kazakistan

(Teleborsa) -si è aggiudicata la. La società energetica italiana ha sottoscritto uncon il colosso kazako dell’energiapere tutti servizi ausiliari associati.Il Reservation Agreement prevede lada parte del cliente, a fronte delsull’importo totale del contratto, che verrà firmato nelle prossime settimane. In base all’accordodelle componenti avverrà già a, per consentire la consegna in tempi estremamente rapidi e rispondere così alle esigenze del cliente.Il progetto prevede, flessibili e rispettose dell'ambiente, in sostituzione delle esistenti attrezzature a carbone polverizzato. La realizzazione del progettoprodotto e abbatterà quasi del tutto le emissioni di particolato e di altre sostanze inquinanti. I cicli combinati basati sulla turbina a gas AE94.2 consentonoa pieno regime. Inoltre, come per tutta la flotta di turbine a gas di Ansaldo Energia, anche la AE94.2 è(nel caso specifico fino al 40% in miscela con gas naturale).Oltre all'accordo di fornitura, le due società stanno anche discutendo su una, concentrandosi in particolare sul settore delle competenze tecniche e della manutenzione degli impianti di produzione di energia nella Repubblica del Kazakistan."Questo accordo è un segnale importante nel percorso di rilancio commerciale di Ansaldo Energia e conferma la competitività dei nostri prodotti su scala globale", ha affermato, Executive Vice President New Units di Ansaldo Energia, aggiungendo "siamo certi che KBI Energy Group sarà soddisfatta delle nostre macchine e dei nostri servizi e che questo sia l’inizio di una partnership di lunga durata in un Paese strategico e dai crescenti legami commerciali con l’Italia".