Borse positive in attesa della BCE

(Teleborsa) - Si muovono con prudenza le principali Borse Europee, nel giorno del verdetto della BCE sui tassi di interesse e dopo la decisione della Fed che come da previsioni ha lasciato fermo il costo del denaro, anticipando che ci saranno tre tagli nel 2024.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,091. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.036,8 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,45%.Scende molto lo, raggiungendo +157 punti base, con un deciso calo di 19 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,74%.buona performance per, che cresce dello 0,73%, decolla, con un importante progresso del 2,00%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,96%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 32.419 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,66%.Svettache segna un importante progresso del 3,93%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,47%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,41%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,83%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,51%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,28%),(+6,41%),(+6,10%) e(+5,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,16%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,97%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,97%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,34%.