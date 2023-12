Cina, Banca mondiale stima crescita debole nel 2024

(Teleborsa) -grazie alla graduale ripresa della fiducia dei consumatori e agli stimoli messi in atto dalle politiche governative.E' quanto stima lache tuttavia avverte ci sarà un rallentamento del ritmo di crescita, per la seconda economia mondiale, il prossimo anno, citando la crisi immobiliare e l'incertezza della domanda globale.Nell'ultima versione del China Economic Update, l'istituzione di Washington, stima che il PIL cinese registrerà una espansione del 4,5%.Le previsioni della Banca Mondiale arrivano all'indomani di quelle pubblicate dalla Banca asiatica di sviluppo (Adb) che ha rivisto al rialzo la sua di crescita al 5,2% dal 4,9% indicato in precedenza, ma ha confermato un PIL al 4,5% nel 2024 citando diversi segnali di incertezza.