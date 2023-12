Consob lancia consultazione per semplificare domande IPO e offerte pubbliche

(Teleborsa) -per la presentazione alla dellerelativi alle offerte pubbliche di azioni, obbligazioni e quote di fondi d’investimento e all’ammissione a negoziazione in Borsa ().È questo l’obiettivo che la Consob si prefigge di raggiungere attraverso una, che si apre oggi e terminerà il 29 gennaio 2024.Tra leche vengono portate all’attenzione degli operatori c’è l’introduzione deiper presentare le domande. Emittenti e offerenti potranno beneficiare di una, che velocizza il processo di relativa predisposizione e trasmissione. La consultazione prevede inoltrealle domande, che non siano richiesti dal Regolamento europeo sui prospetti, con effetti positivi anche sull’accelerazione della successiva fase di scrutinio da parte della Consob.Ad esito della consultazione i, in linea con le innovazioni introdotte già da luglio 2022, che ammettono la redazione dei prospetti in inglese.L’intervento di semplificazione regolamentare - spiega l'Autorità - si colloca nel contesto delle iniziative che nel corso degli ultimi anni la Commissione ha portato avanti con l’intento diitaliano eal mercato dei capitali e del debito,i conseguentie garantendo elevati presidi di tutela per gli investitori.