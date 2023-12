De Nora esce da business Tecnologie Marine, valuta vendita o liquidazione

Industrie De Nora

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha deliberato laappartenente alla divisione Water Technologies. Il business Tecnologie Marine ha un portafoglio prodotti che è limitato alla fornitura di sistemi per il"Il settore marino è soggetto a una evoluzione delle dinamiche di mercato che, insieme ad una particolarmente elevata competitività ha reso, anche a causa della limitata presenza nel settore di riferimento", si legge in una nota. A seguito di questa decisione il management della divisione Water Technologies sta esplorando molteplici opzioni strategiche per la chiusura di questo business e tra le opzioni in fase di valutazione sono incluse ladelle attività o la suaInoltre, il CdA ha preso atto dellee dirigente strategico del Gruppo, con efficacia a decorrere dal 1° marzo 2024, dopo una carriera di oltre 14 anni nella società. De Nora sta individuando il successore nell’ambito dei processi di successione adottati dalla stessa.Infine, il CdA ha, un programma ampio e articolato in linea con il DNA sostenibile che da sempre caratterizza l’azienda, protagonista della transizione energetica."Il Piano ESG approvato oggi rappresenta una tappa fondamentale nel percorso ambizioso di sostenibilità del Gruppo - ha detto il- De Nora, attore leader nei principali segmenti di business in cui opera, mira a svolgere un ruolo da protagonista anche nella sostenibilità con un focus sullo sviluppo di tecnologie clean favorendo la crescita economica attraverso un’attenta gestione delle risorse naturali, la circolarità e l’utilizzo di energie pulite. Il nostro percorso di sostenibilità prevede un’attenzione particolare allo sviluppo delle persone attraverso un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, ed inoltre promuove iniziative di partnership e di supporto alle nostre comunità locali".