Destination Italia, Daniele Simonetti cooptato in CdA

Destination Italia

(Teleborsa) - Il CdA di, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha, figura apicale del gruppo e già membro del CdA fino a giugno 2023, quale(non in possesso dei requisiti di indipendenza). La nomina segue le dimissioni di Federica Conticiani, intervenute per motivi personali.Conticiani continuerà a detenere la procura relativa alla. Il nuovo amministratore resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti.