ErreDue, analisti: contratto elettrolizzatore rassicurante in mercato difficile

(Teleborsa) - Dopo il +2,6% registrato ieri,il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, che ieri pomeriggio ha annunciato di aver siglato uncon la società Foglia Umberto per la fornitura di undi 1 MW che sarà consegnato nel 2025 e impiegato per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde all'interno del Polo Impiantistico di Smaltimento Rifiuti che sorgerà nel Comune di Guglionesi, nella Regione Molise."Riteniamo chedi ErreDue siasulla forza della domanda di mercato per gli impianti a idrogeno", affermano gli analisti diIl broker afferma che ieri mattina l'azienda norvegesedi ErreDue, ha annunciato di aver ricevuto undel valore di 12 milioni di euro dalla Dutch Hydrogen Chemistry Company (HyCC) a causa "delle condizioni di mercato", causando un calo di quasi il 10% del prezzo delle azioni NEL ASA."Ricordiamo che ildi ErreDue era di 10,5 milioni di euro nel primo semestre 2023 - si legge nella ricerca - La politica contabile di ErreDue prevede di considerare gli ordini contrattuali solo se è presente un acconto".Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,647 e successiva a quota 7,513. Resistenza a 8,047.