Eventi e scadenze del 14 dicembre 2023

Lunedì 11/12/2023

Giovedì 14/12/2023

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblicazione delle nuove previsioni macroeconomiche dell'eurozona- Vertice a Bruxelles dove si incontrano i leader dell'UE per discutere su risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina, Solidarietà con l'Ucraina, Politica di allargamento dell'UE, Bilancio a lungo termine dell'UE, Consiglio europeo e Cooperazione dell'UE in materia di sicurezza e difesa- Bilancia dei pagamenti della tecnologia- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bruxelles09:30 -- Kaspersky presenta i risultati italiani della ricerca "Intelligenza Artificiale e Cybersecurity: Insidia o Aiuto?", per fare un quadro delle principali minacce che hanno colpito l’Italia nell’ultimo anno, parlare di cosa ci dobbiamo aspettare per il 202410:00 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con l'Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens10:00 -- Sede di Unioncamere, Roma - Tappa conclusiva del roadshow "La logistica al servizio delle imprese e del Paese. Multimodalità, priorità strategiche, investimenti, modal shift" organizzato dal Polo Logistica Gruppo FS e Uniontrasporti. Interviene tra gli altri, il Viceministro Rixi10:00 -- ENEA presenta i due Rapporti annuali su efficienza energetica e detrazioni fiscali. Durante l'evento ci sarà un confronto con i protagonisti del settore sulle sfide poste dalla nuova Direttiva europea sull’efficienza energetica. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin e il presidente di ENEA10:30 -- Durante la Conferenza, promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, saranno presentati l’edizione 2023 del Rapporto “Il Riciclo in Italia”, realizzato dalla Fondazione in collaborazione con i settori industriali coinvolti, e il Rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente dedicato all’analisi del mercato delle materie prime seconde in Europa. Tra gli interventi, il ministro Fitto11:00 -- Camera dei deputati - Il Presidente dell’Inapp Sebastiano Fadda illustra il nuovo Rapporto dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche che punta ad offrire ai decision maker una bussola per orientarsi sulle trasformazioni in corso del mercato del lavoro italiano. Interviene il Ministro Marina Elvira Calderone11:00 -- Roma - Evento organizzato da TIM presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy. Tra gli interventi, il Ministro Urso e l'AD di TIM, Pietro Labriola13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l'audizione del del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso14:15 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Regolamento BOT