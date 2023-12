FILA, CdA propone dividendo straordinario di 0,58 euro

FILA

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha deliberato diproporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unper ciascuna azione (ordinarie e speciali) che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio a tale data).La proposta si inserisce nel contesto del p, il cui perfezionamento è atteso entro la fine dell’anno, ed è volta a condividere con gli azionisti i benefici finanziari connessi alla partecipazione di FILA. alla quotazione quale azionista venditore.Considerate le 51.058.297 azioni FILA in circolazione alla data odierna, al netto delle 330.766 azioni proprie detenute da FILA, l’importodel dividendo proposto sarebbe pari aLa società precisa che dispone di riserve disponibili sufficienti a coprire interamente tale esborso, di una liquidità che permette di effettuare la distribuzione, se approvata dall'assemblea, senza compromettere il proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, sottolineando cheed è in linea con gli obiettivi di riduzione del rapporto di leva.