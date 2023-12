Generalfinance, il calendario finanziario del 2024

Generalfinance

(Teleborsa) -ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2024CDA: Progetto di Relazione Finanziaria Annuale e destinazione dell’utile d’esercizio 2023. - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. - Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2023. - Destinazione utile dell’esercizio 2023. - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispostiCDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2024CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2024