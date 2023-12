Giappone, attese mosse Bank of Japan dopo rimpasto politico

(Teleborsa) - Lo scandalo politico del Giappone sembra destinato a spazzare via i pesi massimi della fazione, un tempo potente, del partito al potere favorevole ai grandi stimoli monetari, facilitando il percorso della Banca del Giappone nel far uscire l’economia da decenni di tassi di interesse ultra-bassi.Ilha annunciato che avrebbe apportato modifiche al suo staff nel tentativo di arginare le conseguenze di uno scandalo sulla raccolta fondi occultati concessi ai partitiche ha ulteriormente intaccato il sostegno pubblico alla sua amministrazione già in difficoltà.Lo sconvolgimento politico arriva in un momento critico per la(BOJ) che sta pianificando l’uscita dai tassi di interesse ultra-bassi a causa dell’aumento dell’inflazione e dei segnali di aumenti salariali. La maggior parte degli addetti ai lavori stima la fine deinel prossimo anno.Un rimpasto di governo forzato, per il premier Kishida, dopo lecoinvolti nello scandalo. Il primo a dimettersi è stato il capo di Gabinetto e braccio destro del premier, Hirokazu Matsuno, poi a seguire, il ministro dell'Economia e dell'industria, Yasutoshi Nishimura, il ministro degli Affari interni, Junji Suzuki, e il responsabile del dicastero dell'Agricoltura, Ichiro Miyashita.