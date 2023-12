L'indice delle società High Tech italiane chiude in alto (+3,19%), slancio per WIIT

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Digital Value

Reply

Sesa

small-cap

WIIT

Olidata

Esprinet

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 5.091 punti, a quota 164.604,9.L'intanto guadagna 7 punti, dopo un inizio di seduta a quota 960.Tra i titoli del, bene, con un rialzo del 3,02%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,98%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,87% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,36%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 7,15%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,90%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,78%.